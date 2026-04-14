Ministerin „serviert“ Einsermenü für fünf Euro

Qualitätskriterien als Kriterium

Das Wissenschaftsministerium unterstützt die Umsetzung finanziell: Wenn die Qualitätskriterien erfüllt werden, erhalten die beteiligten Betriebe eine Abdeckung der Mehrkosten, damit die Studierenden ein vergünstigtes Menü bekommen, lautet der Plan. Parallel dazu sind im laufenden Betrieb Audits vorgesehen, um die Einhaltung der Standards sicherzustellen. Der bestehende Mensabonus der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) bleibt weiterhin für Standorte aufrecht, die nicht am Programm teilnehmen. Welche Hochschulen zum Start teilnehmen, hängt von den jeweiligen Entscheidungen der Universitäten ab. Ziel ist ein schrittweiser Ausbau des Angebots, sodass möglichst viele Studierende in Österreich davon profitieren können, wird im Ministerium betont.