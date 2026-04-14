„Keine Ikonen, keine echten Typen“ bei Real Madrid

„Es gab das ganze Jahr über schon Unruhen in Madrid, gerade mit Alonso und dem Trainerwechsel. Aber mir fehlen da bei Real auch einfach die Typen. In den letzten Jahren oder Jahrzehnten waren mit Spielern wie Toni Kroos, Luka Modric oder Sergio Ramos Typen auf dem Platz, die es jetzt nicht mehr gibt. Die aktuellen Real-Spieler sind schnell, dribbelstark und exzellente Techniker, die natürlich eine gewisse Stärke haben, das hat man im Hinspiel auch gesehen und dennoch versprühen sie nicht mehr diese Kraft aus den letzten Jahrzehnten. Es sind gute Spieler, aber kein einziger ist eine Ikone, kein Vinicius, kein Bellingham und auch kein Mbappe und das fehlt Real“, bemängelte Matthäus in seiner Kolumne für Sky.