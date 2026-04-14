Geheimnis des 350-Euro-Wohnprojekts in Friesach

Mit der Schlüsselübergabe an die ersten Mieter wurde in Friesach ein besonderes Wohnbauprojekt Realität: In der Hubert-Hauser-Straße sind die ersten zwölf von insgesamt 24 Wohnungen des Projekts „350-Euro-Wohnen“ fertiggestellt worden.
Das Modell zeigt, wie durch Planung, gezielte Förderung und enger Zusammenarbeit moderner, energieeffizienter und zugleich finanziell tragbarer Wohnraum geschaffen werden kann. Der zweite Bauabschnitt wird nahtlos weitergeführt.
„Mit dem ,350-Euro-Wohnen‘ in Friesach zeigen wir ganz konkret, wie heutzutage leistbarer Wohnraum entstehen kann: Durch kluge Planung, reduzierte Baukosten und ein starkes Miteinander aller Beteiligten“, sagt Wohnbaureferentin LHStv.in Gaby Schaunig. „Dass hier Wohnen zu einem Gesamtmietpreis von maximal 350 Euro möglich sind, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Land Kärnten, der Stadtgemeinde Friesach und der Wohnbaugenossenschaft Neuen Heimat. Menschen brauchen ein modernes, energieeffizientes Zuhause, das langfristig leistbar bleibt.“
Neubauten bei nicht mehr sanierungsfähigen Gebäuden
Das Land Kärnten leistet mit der Wohnbauförderung einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung des Projekts. Die Gesamtinvestition für beide Bauabschnitte beträgt rund 3,3 Millionen Euro und wird maßgeblich durch Fördermittel unterstützt. Die Investition beträgt 3,3 Millionen Euro. Bestehende, nicht mehr sanierungsfähige Gebäude werden durch moderne, klimagerechte und barrierefreie Neubauten ersetzt.
Baurechtsvertrag über 80 Jahre
Ein entscheidender Baustein für die Umsetzung war auch das Engagement der Stadtgemeinde Friesach: Durch einen Baurechtsvertrag über 80 Jahre wurde das Grundstück der NeuenHeimat um einen symbolischen Euro zur Verfügung gestellt - eine zentrale Voraussetzung für die niedrigen Mietkosten. Bürgermeister Josef Kronlechner: „Leistbares Wohnen ist für uns in Friesach kein Schlagwort, sondern ein klarer Auftrag. Mit Projekten wie dem 350-Euro-Wohnen zeigen wir, dass es auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten möglich ist, qualitativ hochwertigen und zugleich kostengünstigen Wohnraum zu schaffen.“
Günstiger Wohntraum ist die Herausforderung
Harald Repar, Geschäftsführer der Landeswohnbau Kärnten erklärt: „Leistbares Wohnen wird in Zukunft die Herausforderung sein, die wir annehmen und effizient umsetzen müssen. Wir erleben zurzeit eine nahezu unkontrolliert ansteigende Verteuerung von Gas, Strom und Erdöl und dadurch massiv steigende Lebens- und Erhaltungskosten. Als gemeinnütziger Wohnbauträger sind wir unseren Mieterinnen verpflichtet, eine hohe Stabilität, das heißt Berechenbarkeit punkto Miethöhe zu gewährleisten. Unsere Mieter müssen sich auf uns verlassen können.“
Neuer Lebensabschnitt für neue Mieter
Mit der Schlüsselübergabe beginnt auch für die Bewohner ein neuer Lebensabschnitt. Mieterin Brunhilde Thaler freut sich über ihre barrierefreie, helle neue Wohnung mit großem Badezimmer und auf den einen oder anderen Ratscher mit den Nachbarn auf ihrer Veranda.
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