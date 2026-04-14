Geheimnis des 350-Euro-Wohnprojekts in Friesach

Günstiger Wohntraum ist die Herausforderung

Harald Repar, Geschäftsführer der Landeswohnbau Kärnten erklärt: „Leistbares Wohnen wird in Zukunft die Herausforderung sein, die wir annehmen und effizient umsetzen müssen. Wir erleben zurzeit eine nahezu unkontrolliert ansteigende Verteuerung von Gas, Strom und Erdöl und dadurch massiv steigende Lebens- und Erhaltungskosten. Als gemeinnütziger Wohnbauträger sind wir unseren Mieterinnen verpflichtet, eine hohe Stabilität, das heißt Berechenbarkeit punkto Miethöhe zu gewährleisten. Unsere Mieter müssen sich auf uns verlassen können.“

Neuer Lebensabschnitt für neue Mieter

Mit der Schlüsselübergabe beginnt auch für die Bewohner ein neuer Lebensabschnitt. Mieterin Brunhilde Thaler freut sich über ihre barrierefreie, helle neue Wohnung mit großem Badezimmer und auf den einen oder anderen Ratscher mit den Nachbarn auf ihrer Veranda.