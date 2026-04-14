Traum-Freistoß und ein Comeback zum Remis

Im Topspiel der Runde trafen mit dem SV Nordkette und der SPG Arlberg-Stanzertal, der Dritte und der Zweite der 1. Klasse West aufeinander. Von einem Blitzstart der Arlberger, ließen sich die Nordkettler nicht beeindrucken und holten verdient den Ausgleich in einer umkämpften und spannenden Partie.
Der SV Nordkette empfing am Samstag in Hötting West die SPG Arlberg-Stanzertal. Die Anreise störte die Gäste wenig: „Lieber fahren wir nach Innsbruck als über den Fernpass nach Reutte, das freut uns“, meinte SPG-Trainer Hubert Kolp.
Die Freude mündete in einen Blitzstart: Eine Flanke aus spitzem Winkel überraschte Nordkette-Schlussmann Dezini (4.), fünf Minuten später traf Lukas Birkl per Traumfreistoß zum 0:2. „Wir sagten: Hau drauf – alle haben nur so gestaunt“, lachte Kolp. Auch Nordkette-Sportchef Sascha Weisz meinte: „Von 50 Versuchen geht einer so rein – wirklich Zucker.“
Comeback nach der Pause
Nach der Halbzeit verkürzten die Innsbrucker durch Romed Demetz auf 1:2 (51.) und der passionierte Trailrunner Simon Lantschner glich in der 62. Minute aus. „Ich laufe 100 km Trails, aber 90 Minuten Fußball sind trotzdem sehr anstrengend“, schnaufte der Südtiroler.
Damit bleibt in der Tabelle zwischen den beiden Teams vorerst alles beim Alten. Tabellenführer Wacker Juniors konnte mit einem 7:0-Heimsieg gegen Landeck 1b die Führung um zwei Punkte ausbauen.
Ambitionierte Zukunftspläne
Nordkette hat laut Weisz große Ziele: „Wir wollen heuer den zweiten Meistertitel in Folge holen und außerdem den Nachwuchsbereich komplett neu aufstellen – dafür brauchen wir jede helfende Hand.“ Die Arlberger bleiben zurückhaltender: „Wir nehmen, was kommt. Wir hatten gerade erst einen Trainerwechsel, wollen aber in die neue Gebietsliga aufsteigen und schauen nun auf das Nachtragsspiel Nordkette gegen Wacker Juniors (Dienstag, 19.30). Vielleicht patzt ja jemand“, sagte Kolp.
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