Traum-Freistoß und ein Comeback zum Remis

Ambitionierte Zukunftspläne

Nordkette hat laut Weisz große Ziele: „Wir wollen heuer den zweiten Meistertitel in Folge holen und außerdem den Nachwuchsbereich komplett neu aufstellen – dafür brauchen wir jede helfende Hand.“ Die Arlberger bleiben zurückhaltender: „Wir nehmen, was kommt. Wir hatten gerade erst einen Trainerwechsel, wollen aber in die neue Gebietsliga aufsteigen und schauen nun auf das Nachtragsspiel Nordkette gegen Wacker Juniors (Dienstag, 19.30). Vielleicht patzt ja jemand“, sagte Kolp.