Große Krönung nach dem Start-Ziel-Sieg

USV Scheiblingkirchen ist Meister in der NÖ-Landesliga! Und auch beim Saison-Rückblick der „Krone“ räumte die Truppe von Trainer Daniel Kohn ab. Wer sonst noch überzeugte und wer enttäuschte? Hier unser Überblick.
Scheiblingkirchen feierte in der Landesliga quasi einen Start-Ziel-Sieg, lachte ab dem sechsten Spieltag durchgehend von der Tabellenspitze. Der USV sicherte sich damit neben dem Titel auch die Ostliga-Rückkehr, ist verdient...
... das Team der Saison: Nach der Vize-Meisterschaft in der Vorsaison wurde erneut das Abwehr-Bollwerk der Scheiblingkirchner zum Trumpf. Mit 31 Gegentoren ließ man die wenigsten in der gesamten Landesliga zu. Großen Anteil daran hatte...
... der Spieler der Saison: Kapitän und Abwehrchef Michael Steiner war nicht nur das Um und Auf der Meister-Defensive, er entdeckte auch seinen eigenen Torriecher, netzte gleich fünfmal. Zum Torschützenkönig krönte sich mit 18 Treffern Ybbs-Stürmer Tomas Malec, was aber zur Nebensache wurde...
Ehren-Krone: Denn Ybbs-Kapitän Robert Kaminger verstarb im Rahmen des Spiels gegen Kilb unerwartet und viel zu früh mit nur 29 Jahren, hinterließ die gesamte Liga in großer Trauer.
Trainer der Saison: Daniel Kohn krönte sich in seiner dritten Saison in Scheiblingkirchen mit dem Landesliga-Titel, konnte auch von Tanju Kayhans Rückrunden-Meister Admira Panthers nicht eingeholt werden. Wobei der Aufstieg im Vorhinein keine Pflicht gewesen war, anders beim Lokalrivalen...
Die Enttäuschten: Vor Saisonstart waren sich 15 der 16 Trainer einig: Wiener Neustadt wird Landesliga-Meister! Doch der Druck schien zu groß. Neo-Coach Robert Weinstabl brachte im Winter zwar frischen Wind in die ERGO-Arena, im Aufstiegsrennen hatte man aber dennoch kein Wörtchen mitzureden. Auch Stockerau enttäuschte, muss ebenso wie Schlusslicht Schrems den Gang in die zweite Landesliga antreten.
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