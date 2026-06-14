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Große Krönung nach dem Start-Ziel-Sieg

Fußball Unterhaus
14.06.2026 09:00
Scheiblingkirchen-Coach Daniel Kohn widmeten die Fans eine Choreo.
Scheiblingkirchen-Coach Daniel Kohn widmeten die Fans eine Choreo.(Bild: USV Scheiblingkirchen-Warth)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

USV Scheiblingkirchen ist Meister in der NÖ-Landesliga! Und auch beim Saison-Rückblick der „Krone“ räumte die Truppe von Trainer Daniel Kohn ab. Wer sonst noch überzeugte und wer enttäuschte? Hier unser Überblick. 

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Scheiblingkirchen feierte in der Landesliga quasi einen Start-Ziel-Sieg, lachte ab dem sechsten Spieltag durchgehend von der Tabellenspitze. Der USV sicherte sich damit neben dem Titel auch die Ostliga-Rückkehr, ist verdient...

... das Team der Saison: Nach der Vize-Meisterschaft in der Vorsaison wurde erneut das Abwehr-Bollwerk der Scheiblingkirchner zum Trumpf. Mit 31 Gegentoren ließ man die wenigsten in der gesamten Landesliga zu. Großen Anteil daran hatte...

... der Spieler der Saison: Kapitän und Abwehrchef Michael Steiner war nicht nur das Um und Auf der Meister-Defensive, er entdeckte auch seinen eigenen Torriecher, netzte gleich fünfmal. Zum Torschützenkönig krönte sich mit 18 Treffern Ybbs-Stürmer Tomas Malec, was aber zur Nebensache wurde...

Ehren-Krone: Denn Ybbs-Kapitän Robert Kaminger verstarb im Rahmen des Spiels gegen Kilb unerwartet und viel zu früh mit nur 29 Jahren, hinterließ die gesamte Liga in großer Trauer.

Die Fortuna aus Wiener Neustadt enttäuschte.
Die Fortuna aus Wiener Neustadt enttäuschte.(Bild: Andreas Karner)

Trainer der Saison: Daniel Kohn krönte sich in seiner dritten Saison in Scheiblingkirchen mit dem Landesliga-Titel, konnte auch von Tanju Kayhans Rückrunden-Meister Admira Panthers nicht eingeholt werden. Wobei der Aufstieg im Vorhinein keine Pflicht gewesen war, anders beim Lokalrivalen...

Die Enttäuschten: Vor Saisonstart waren sich 15 der 16 Trainer einig: Wiener Neustadt wird Landesliga-Meister! Doch der Druck schien zu groß. Neo-Coach Robert Weinstabl brachte im Winter zwar frischen Wind in die ERGO-Arena, im Aufstiegsrennen hatte man aber dennoch kein Wörtchen mitzureden. Auch Stockerau enttäuschte, muss ebenso wie Schlusslicht Schrems den Gang in die zweite Landesliga antreten.

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