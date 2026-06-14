Große Krönung nach dem Start-Ziel-Sieg

Die Enttäuschten: Vor Saisonstart waren sich 15 der 16 Trainer einig: Wiener Neustadt wird Landesliga-Meister! Doch der Druck schien zu groß. Neo-Coach Robert Weinstabl brachte im Winter zwar frischen Wind in die ERGO-Arena, im Aufstiegsrennen hatte man aber dennoch kein Wörtchen mitzureden. Auch Stockerau enttäuschte, muss ebenso wie Schlusslicht Schrems den Gang in die zweite Landesliga antreten.