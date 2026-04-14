Fehlender Beistrich als Brandherd bei Feuerwehren

Die Verpflichtung zur Teilnahme des Ortskommandanten an einer Feuerbeschau habe es in der Feuerpolizeiordnung schon vor der aktuellen Novelle gegeben, betont Landesfeuerwehrinspektor Rene Staudacher im Gespräch mit der „Krone“. Und dies bereits seit 1998, am Wortlaut habe sich nun nichts geändert. Die Kommandanten könnten auch qualifizierte Vertreter schicken und auf diese Weise die Aufgabe auf mehrere Schultern verteilen.