„Das Land Tirol tritt das Ehrenamt mit den Füßen!“

Die „Erfinder“ der Novelle hätten wohl vergessen, dass es sich bei den Feuerwehrmännern- bzw. frauen ausschließlich um Freiwillige handle. Sie müssen jetzt – neben bezahlten Sachverständigen und Mitarbeitern von öffentlichen Einrichtungen – an allen Feuerbeschauen teilnehmen – ehrenamtlich wohlgemerkt! „Die Freiwilligkeit und das Ehrenamt werden hier mit Füßen getreten – und das ausgerechnet im Jahr des Ehrenamtes“, ärgert er sich.