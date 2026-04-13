Heizungshersteller schlittert in Millionenpleite

135 Gläubiger

Laut Angaben im Insolvenzantrag liegt die Pleite am schlechten Geschäftsjahr 2025, ausgelöst durch den Rückgang der öffentlichen Förderungen für „grüne“ Heizsysteme sowie die generell schlechte Konjunktur am Bau. Dazu kamen gestiegene Zinsen. All das führte zu einem Schuldenstand von rund 3,4 Millionen Euro bei rund 130 Gläubigern. Zu den Aktiva gibt es noch keine Angaben.