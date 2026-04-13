Kopflos! Nach dem Blackout auch noch Hollywood

Allerdings müsste Grün-Weiß dafür die irren Slapstick-Fehler abstellen. Die Blackout-Liste in der Saison ist (zu) lang: Die „Eier“ von Goalie Niklas Hedl beim Cup-Aus in Ried und beim 0:2 gegen Sturm, der kollektive Tiefschlaf zum 1:2 beim Heimderby (1:3), Paul Gartlers „Elferfoul“ in Ried nach Nenad Cvetkovics verunglückter Panik-Klärung, der Patzer von Serge-Philippe Raux Yao beim 4:2 gegen LASK – und gestern Romeo Amane! Der Ivorer hatte schon im Februar Austrias Johannes Eggestein das 0:1 unglücklich „serviert“, gestern legte er ein unglaubliches Geschenk für Kelvin Boateng nach. Schwer zu erklären.