Magyars Wahlsieg | Orbán in die Wüste

Orbán in die Wüste. Lauter Jubel in Teilen Ungarns, Freude in der EU: Man ist den unbequemen Quertreiber aus Budapest los. Es sei eine Entscheidung zwischen Ost und West, hatte es Magyar zuletzt zugespitzt. Er spielte damit auf Orbáns enges Verhältnis zu Wladimir Putin und seine gleichzeitige Distanz zur EU an. Dabei bekam der korrupte Ministerpräsident, der mit Demokratie nur noch wenig anzufangen wusste, selbst in den letzten Tagen vor der Wahl massive Unterstützung auch aus dem Westen. Allerdings nicht aus dem europäischen, sondern dem transatlantischen: Donald Trump hatte bekanntlich nicht nur Orban massiv gelobt, sondern auch seinen Vizepräsidenten zur Unterstützung nach Budapest gesandt. Hat auch nicht ausreichend geholfen – den Ungarn hat es ganz offensichtlich gereicht und sie haben Orbán in die Wüste geschickt.