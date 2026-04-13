Große Suchaktion nach Lawinenabgang am Gletscher

Hubschrauber und Hunde im Einsatz

Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich Personen im Lawinenkegel befinden, wurde umgehend die komplette Rettungskette aktiviert. Im Einsatz standen die Bergrettung Neustift samt Lawinenhunden, ein Notarzt- sowie ein Polizeihubschrauber, Kräfte der Alpinpolizei, Mitarbeiter der Stubaier Gletscherbahnen und zahlreiche freiwillige Helfer.