Große Suchaktion nach Lawinenabgang am Gletscher

Lawinenalarm am Sonntagnachmittag am Stubaier Gletscher in Tirol! Stundenlang herrschte Unklarheit, ob Wintersportler verschüttet worden waren – am Ende gab es dann zum Glück aber die Entwarnung.
Ein Lawinenabgang hat am Sonntag gegen 12.50 Uhr im Bereich der Skiroute Nr. 35 „Wilde Grube“ am Stubaier Gletscher für einen Großeinsatz gesorgt. Die Schneemassen gingen im unteren Abschnitt der Route ab und erfassten Teile der noch geöffneten Abfahrt.
Hubschrauber und Hunde im Einsatz
Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich Personen im Lawinenkegel befinden, wurde umgehend die komplette Rettungskette aktiviert. Im Einsatz standen die Bergrettung Neustift samt Lawinenhunden, ein Notarzt- sowie ein Polizeihubschrauber, Kräfte der Alpinpolizei, Mitarbeiter der Stubaier Gletscherbahnen und zahlreiche freiwillige Helfer.
400 Meter breit, 300 Meter lang
Nach intensiver Suche mit LVS-Geräten, Sonden und Spürhunden konnte gegen 16 Uhr schließlich Entwarnung gegeben werden: Es wurden keine verschütteten Personen festgestellt. „Die Lawine hatte eine Ausdehnung von rund 400 Metern Breite und etwa 300 Metern Länge“, erklärten die Ermittler.
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