Jagd-Hochsitz wurde mutwillig komplett zerstört

Ein brutaler Akt gegen die heimische Jagdinfrastruktur beschäftigt derzeit die Ermittler: Im sogenannten „Nassen Tal“ im Gemeindegebiet Völs (Bezirk Innsbruck-Land wurde eine hölzerne Jagdansitzkanzel vermutlich in der Nacht auf Sonntag von bislang unbekannten Tätern regelrecht aus dem Fundament gerissen.