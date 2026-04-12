Jagd-Hochsitz wurde mutwillig komplett zerstört

In Völs in Tirol sorgt ein mutwilliger Vandalenakt für Aufregung: Eine Jagdeinrichtung wurde offenbar in der Nacht auf Sonntag aus dem Fundament gerissen und völlig zerstört. Die Polizei ermittelt.
Ein brutaler Akt gegen die heimische Jagdinfrastruktur beschäftigt derzeit die Ermittler: Im sogenannten „Nassen Tal“ im Gemeindegebiet Völs (Bezirk Innsbruck-Land wurde eine hölzerne Jagdansitzkanzel vermutlich in der Nacht auf Sonntag von bislang unbekannten Tätern regelrecht aus dem Fundament gerissen.
Aufsichtsjäger entdeckte Vandalenakt
Am Sonntagvormittag machte ein Aufsichtsjäger den schockierenden Fund: Der komplett zerstörte Hochstand lag in einer darunterliegenden Böschung – offenbar mit massiver Gewalt entfernt. Der Schaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen vierstelligen Eurobetrag.
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