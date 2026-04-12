Feuerwehr rettet Patienten aus der Aufwachstation

„Feuerausbruch aufgrund eines technischen Defekts im Postnarkose-Bereich (Aufwachraum) im ersten Stock“ – so das Alarmierungsszenario für die Männer der Berufsfeuerwehr Klagenfurt und deren Kollegen der Freiwilligen Wehren jüngst im Rahmen einer Großübung im Elisabethinen-Krankenhaus in der Landeshauptstadt. „In Kranken- und Pflegeeinrichtungen sind die Herausforderungen für die Einsatzkräfte enorm“, erklärt Wolfgang Germ, der stellvertetender Branddirektor der Berufsfeuerwehr.