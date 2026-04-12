Groß träumen – das gilt auch für das WM-Abenteuer!

Teamverteidiger Philipp Lienhart hat mit Freiburg am Sonntag in der Deutschen Bundesliga im Österreicher-Gipfel Mainz vor sich, Gegner und ÖFB-Kollege Stefan Posch glänzt im WM-Frühjahr als Torschütze. Beide kämpfen noch um den Halbfinaleinzug in Europa!
Die Tür zum Europacup-Halbfinale steht nach den Heim-Partys weit offen, kann Donnerstag nach den Rückspielen endgültig aufgestoßen werden. Davor wartet auf Mainz und Freiburg am Sonntag das Duell in der deutschen Bundesliga, ist Philipp Lienhart bei den Landsleuten Stefan Posch, Phillipp Mwene und Nikolas Veratschnig auf Punkte aus: „Wird schwierig, Spiele in Mainz sind intensiv mit vielen Zweikämpfen“, warnt der Innenverteidiger, freut sich aufs Wiedersehen mit den ÖFB-Teamkollegen: „Wir verstehen uns untereinander sehr gut, Poschi kenne ich noch länger, wir haben schon in den Nachwuchs-Auswahlen gespielt.“
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