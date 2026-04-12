Steuer streichen und damit die Gemeinden entlasten

Für eine spürbare finanzielle Entlastung der 573 niederösterreichischen Gemeinden sprechen sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl aus. Denn bestehende Umsatzsteuer-Regelungen machen derzeit die Kooperationen zwischen Gemeinden außerhalb von großen Verbänden schwer. Gerade in finanziell herausfordernden Zeiten sei es entscheidend, Zusammenarbeit zu fördern und nicht zu behindern, meinen die beiden ÖVP-Politiker.