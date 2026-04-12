SPÖ: „Mehr Finanzhilfe für heimische Pendler“

„Das Land NÖ muss alles tun, was ein Land kann“

„Diese Krise kommt gerade erst in Europa an. Denn jetzt erreichen die letzten Schiffe, die vor Beginn des irren Angriffskrieges von Donald Trump abgelegt haben, Europa. Klar ist, Niederösterreich kann gegen diese internationale Krise nur begrenzt etwas tun. Doch ein Land muss alles tun, was ein Land tun kann. Ich schlage deshalb vor, für die Dauer der Krise die Pendlerhilfe und den Ökobonus des Landes zu verdoppeln. So kann das Land in dieser Situation rasch helfen. Schwarz-Blau kann das sofort auf den Weg bringen und sich dabei auf unsere Unterstützung verlassen“, erklärt er.