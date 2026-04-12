Streit um Asylverteilung: OÖ pocht auf Mitsprache

Gesetzliche Verankerung gefodert

Dörfel sieht das in Oberösterreich funktionierende System in Gefahr: „Die klare Linie Oberösterreichs darf nicht durch eine unkoordinierte Zuweisung des Bundes unterlaufen werden. Das Zustimmungsrecht der Länder muss auch zukünftig unmittelbar gesetzlich verankert bleiben. Zwar wird in den Erläuterungen zum Gesetz eine Einbindung der Länder erwähnt, eine klare gesetzliche Verankerung wie bisher fehlt jedoch“, sagt Dörfel, der sich als Verfassungsjurist mit der Materie gut auskennt. Er betont: „Es gibt meiner Ansicht nach keinen vernünftigen Grund, die bisher geltende Rechtslage in diesem Punkt zu ändern.“