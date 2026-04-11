Hat sich Lewandowski dem AC Milan angeboten?

Robert Lewandowski und der AC Milan – was läuft da? Jüngsten Mediengerüchten zufolge durchaus einiges. Der (Noch-)Barca-Striker soll sich über seinen Berater dem italienischen Kultklub angeboten haben.
Die „Gazzetta dello Sport“ will‘s in Erfahrung gebracht haben: Lewandowski soll an einem Deal mit Milan recht interessiert sein. So sehr, dass er seinen Berater wohl „ausgeschickt“ hat, den Markt zu sondieren. Milan soll ein potenzieller Abnehmer sein. Und der Deal könnte konkreter werden.
Zumal de FC Barcelona, Lewandowskis aktueller Arbeitgeber, immer noch nicht „Ja“ oder „Nein“ gesagt hat. Der Vertrag des 37-jährigen Polen läuft im Sommer aus. „Lewy“ dürfte nach wie vor heiß begehrt sein. Nur nicht unbedingt in Barcelona. Jüngst war sogar davon die Rede, dass die „Blaugrana“ gleich 50 Prozent weniger zahlen wollen.
In die Wüste dürfte Lewandowski (noch) nicht wollen. Wiewohl er sofort hin wechseln könnte. Aber der Superstriker will‘s offenbar noch einmal wissen und in Europa angreifen. Bei Milan? Gut möglich. Die „Rossoneri“ liegen aktuell voll auf Champions-League-Kurs und wollen nächste Saison in der Königsklasse Großes bewerkstelligen.
Flick: Jetzt nicht!
Und was sagt Barca zu alldem? Nichts. Trainer Hansi Flick wirkte zuletzt auf der Pressekonferenz schon dezent genervt von dem Thema. Sein lapidares Statement: Jetzt sei nicht die Zeit, um über Lewandowski zu sprechen. Zumal der Klub noch große Ziele in dieser Saison verfolge. Darauf hätte sich jeder Spieler zu konzentrieren.
Ein Bekenntnis zum Stürmer hört sich freilich anders an.
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