Hat sich Lewandowski dem AC Milan angeboten?

Flick: Jetzt nicht!

Und was sagt Barca zu alldem? Nichts. Trainer Hansi Flick wirkte zuletzt auf der Pressekonferenz schon dezent genervt von dem Thema. Sein lapidares Statement: Jetzt sei nicht die Zeit, um über Lewandowski zu sprechen. Zumal der Klub noch große Ziele in dieser Saison verfolge. Darauf hätte sich jeder Spieler zu konzentrieren.