„Didi du lebst immer in unseren Herzen weiter!“

Der frühere österreichische Fußball-Teamchef Dietmar Constantini ist in der Nacht auf Mittwoch nach längerer Krankheit im Alter von 69 Jahren verstorben. Die Nachricht löste große Trauer aus. Viele Menschen drückten in sozialen Netzwerken und anderen Plattformen ihre Dankbarkeit für das Engagement des ehemaligen ÖFB-Teamchefs aus. „Machs gut, Danke!“ und „Ruhe in Frieden“ ist dort zu lesen.