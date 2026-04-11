Rauchalarm in Wohnheim: Bewohner wurden evakuiert

Speisen am Herd als Ursache für Rauch

Schnell war die Ursache gefunden: In einer Wohnung waren Speisen am Herd übergelaufen und hatten den Rauch ausgelöst. „Ein 63-jähriger Bewohner bestätigte den Vorfall, die Feuerwehr konnte dies vor Ort verifizieren“, heißt es seitens der Polizei.