Rauchalarm in Wohnheim: Bewohner wurden evakuiert

Mitten in der Nacht auf Samstag schrillten im Tiroler Kramsach die Sirenen: Dichter Rauch in einem Wohnheim sorgte für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei. Die Bewohner mussten rasch in Sicherheit gebracht werden.
Gegen Mitternacht bemerkten die Mitarbeiter eine starke Rauchentwicklung im Gebäude und reagierten geistesgegenwärtig: Sie evakuierten alle Bewohner und sammelten sie im Erdgeschoss. Atemschutzträger der Freiwilligen Feuerwehr rückten an und drangen in das verrauchte Gebäude vor.
Speisen am Herd als Ursache für Rauch
Schnell war die Ursache gefunden: In einer Wohnung waren Speisen am Herd übergelaufen und hatten den Rauch ausgelöst. „Ein 63-jähriger Bewohner bestätigte den Vorfall, die Feuerwehr konnte dies vor Ort verifizieren“, heißt es seitens der Polizei.
Verdacht auf Rauchgasvergiftung
Der Mann wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Nach der Entrauchung konnten die Bewohner wieder in ihre Zimmer zurückkehren.
Insgesamt standen rund 20 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen, ein Rettungswagen sowie eine Polizeistreife im Einsatz.
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