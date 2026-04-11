LASK „reifer und besser“, Titel für Bullen futsch?

Am Ende soll in der Mozartstadt wieder gejubelt werden. „Ich bin jetzt drei Jahre da und die Themen sind immer die gleichen“, meinte Alexander Schlager. „Es tut weh und ist bitter, dass wir die Leute enttäuschen.“ Der ÖFB-Teamgoalie wartet immer noch auf seinen ersten Profititel. „Es ist nicht leicht, wenn man es nicht mehr selber in der Hand hat. Die ganze Saison war zu inkonstant, dass wir über die Meisterschaft reden können.“ Die Defensivleistung gegen den LASK sei zu wenig gewesen. „Fehler können passieren, aber es geht um die Häufigkeit. Es ist Fakt, dass die Defensive Meisterschaften gewinnt.“ Kapitän Mads Bidstrup wollte den Titel noch nicht abschreiben: „Es sind noch sechs Spiele zu spielen, jeder kann jeden schlagen.“