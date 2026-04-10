12-jähriger Bub durch Whirlpool-Filter ertrunken

Für eine Familie aus Italien endete der Osterurlaub in einem Hotel in Rimini in einer Tragödie. Der fünfjährige Sohn nutzte am Ostersonntag den Whirlpool der Hotelanlage. Berichten zufolge wurde er während einer aktiven Hydromassagefunktion des Pools in einem Filterauslass unter Wasser gesogen. Der Sog war so stark, dass er beinahe fünf Minuten nicht befreit werden konnte. Erst als die Hotelangestellten die Pumpe des Whirlpools durch Unterbrechen der Stromversorgung abschalten konnten, kam der Junge los. Zu dem Zeitpunkt war er aber bereits in einem „kritischen Zustand“, bewusstlos und hatte keinen Herzschlag mehr.