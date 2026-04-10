Gitter entfernt
12-jähriger Bub durch Whirlpool-Filter ertrunken
In einem Whirlpool in einem Hotel in Italien ist ein 12-Jähriger schwer verunglückt. Das Kind wurde unter Wasser gezogen und konnte mehrere Minuten nicht befreit werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, da Schutzvorrichtungen fehlten.
Für eine Familie aus Italien endete der Osterurlaub in einem Hotel in Rimini in einer Tragödie. Der fünfjährige Sohn nutzte am Ostersonntag den Whirlpool der Hotelanlage. Berichten zufolge wurde er während einer aktiven Hydromassagefunktion des Pools in einem Filterauslass unter Wasser gesogen. Der Sog war so stark, dass er beinahe fünf Minuten nicht befreit werden konnte. Erst als die Hotelangestellten die Pumpe des Whirlpools durch Unterbrechen der Stromversorgung abschalten konnten, kam der Junge los. Zu dem Zeitpunkt war er aber bereits in einem „kritischen Zustand“, bewusstlos und hatte keinen Herzschlag mehr.
Für den Jungen kam jede Hilfe zu spät
Die Rettungskräfte konnten sein Herz zwar nach dem Eintreffen durch sofortige Reanimation wieder zum Schlagen bringen, aber die Maßnahmen sollten vergebens sein: Der Junge wurde daraufhin mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und intensivmedizinisch versorgt. Trotz aller Bemühungen verschlechterte sich der Zustand weiter. Einige Tage nach dem Unfall wurde der Hirntod festgestellt. Die Leiche des Jungen soll noch obduziert werden.
Fehlende Gitter als Ursache?
Der Badebereich des Hotels wurde gesperrt, und die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen. Zunächst stand der Verdacht der fahrlässigen Tötung im Raum, doch nun wird laut Berichten wegen eines schwereren Delikts ermittelt. Zeugen wurden dazu bereits einvernommen.
Offenbar dürften die Schutzgitter an den Filteröffnungen im Whirlpool gefehlt haben, die bei Betrieb einen erheblichen Unterdruck erzeugen können. Die Gitter verhindern üblicherweise, dass Badegäste durch den Sog erfasst werden. Ob und warum diese Vorrichtungen nicht vorhanden waren, ist Gegenstand der laufenden Untersuchungen.
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