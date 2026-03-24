Unbeobachtet: Mädchen nach Poolsturz reanimiert

Ein 16 Monate altes Kleinkind ist am Dienstag in Kammern im steirischen Liesingtal unbeobachtet in einen Pool gestürzt. Das Mädchen wurde reanimiert und mit dem Hubschrauber zur Kinderklinik nach Graz geflogen, wo es nun intensivmedizinisch betreut wird.
Am Dienstag gegen 13 Uhr kam es in Kammern im Liesingtal zu dem schweren Unfall: Die Mutter eines 16 Monate alten Mädchens fand es im 40 bis 50 Zentimeter tiefen Wasser des Pools im eigenen Garten. Sofort zog die 40-Jährige das Kind aus dem Wasser und verständigte die Einsatzkräfte.
Ein First Responder, das Rote Kreuz und die Feuerwehr übernahmen die Reanimation des Kindes. Das Mädchen konnte stabilisiert werden. Mit bereits selbstständiger Atmung wurde es per Hubschrauber zur Kinderklinik nach Graz geflogen, wo es intensivmedizinisch betreut wird.
Ein unbeobachteter Moment war ausreichend
Ersten Ermittlungen zufolge dürfte sich das Kleinkind in einem kurzen unbeobachteten Moment von wenigen Minuten selbstständig über die Terrassentüre ins Freie begeben haben. Dort stürzte es über den rund 20 Zentimeter hohen Beckenrand in den Pool.
Die Mutter war zu diesem Zeitpunkt damit beschäftigt, sich um die ältere, kränkliche Tochter (11) zu kümmern, schreibt die Polizei. Wo sich der Vater befand, ist unbekannt, genauso wie lange sich das Mädchen im Wasser befand.
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