Unbeobachtet: Mädchen nach Poolsturz reanimiert

Am Dienstag gegen 13 Uhr kam es in Kammern im Liesingtal zu dem schweren Unfall: Die Mutter eines 16 Monate alten Mädchens fand es im 40 bis 50 Zentimeter tiefen Wasser des Pools im eigenen Garten. Sofort zog die 40-Jährige das Kind aus dem Wasser und verständigte die Einsatzkräfte.