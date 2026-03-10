Nachricht über Firmenpleite „für alle ein Schock“

Gemeinde ist finanziell gut aufgestellt

Zeit für ein Interview hat Bürgermeister Martin Mitterer: „Klar war das ein Schock, die Nachricht kam aus heiterem Himmel und war nicht erwartbar. Ich kenne die Unternehmerfamilie gut, die arbeitet Tag und Nacht zusammen.“ Sollte das schlimmste Szenario eintreten, würden der Gemeinde zwar Kommunalsteuern entgehen, „so hart würde uns das aber nicht treffen. Wir stehen finanziell zum Glück gut da. Schlimmer wäre es für diejenigen, die dort arbeiten“, betont der Ortschef.