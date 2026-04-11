Sonnige Aussichten für den heurigen Florianiwein

Überzeugender Geschmack und ein guter Zweck: Der Florianiwein erfüllt zwei besondere Aufgaben. Auch dieses Mal machte es sich die Jury nicht leicht, welche Winzer, die selbst Feuerwehrmitglied sein müssen, den Sieg davontragen. Die Wahl fiel auf den Grünen Veltliner des Weingut Ruttenstock aus Röschitz im Bezirk Horn sowie auf den Zweigelt des Weinguts Weinwurm aus Dobermannsdorf, Bezirk Gänserndorf. Beide Weine dürfen nun den Titel „Florianiwein 2026“ tragen.