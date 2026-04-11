Sonnige Aussichten für den heurigen Florianiwein

Der „Florian2026“ wurde gekürt, der Weiß- und Rotwein stammt aus dem Wald- beziehungsweise Weinviertel. Wetterexpertin Christa Kummer konnte als Patin gewonnen werden.
Überzeugender Geschmack und ein guter Zweck: Der Florianiwein erfüllt zwei besondere Aufgaben. Auch dieses Mal machte es sich die Jury nicht leicht, welche Winzer, die selbst Feuerwehrmitglied sein müssen, den Sieg davontragen. Die Wahl fiel auf den Grünen Veltliner des Weingut Ruttenstock aus Röschitz im Bezirk Horn sowie auf den Zweigelt des Weinguts Weinwurm aus Dobermannsdorf, Bezirk Gänserndorf. Beide Weine dürfen nun den Titel „Florianiwein 2026“ tragen.
„Besondere Repräsentantin“
Ein weiterer Höhepunkt: Wetterexpertin Christa Kummer wurde als heurige Weinpatin präsentiert. „Mit ihrer Persönlichkeit und Verbundenheit zur Natur repräsentiert sie den Florianiwein in besonderer Weise“, freut man sich. Pro verkaufter Flasche fließt ein Betrag direkt in den Unterstützungsfonds für in Not geratene Kameraden.
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