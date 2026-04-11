Altach gegen GAK ab 17 Uhr LIVE

Sie müssen die bittere Niederlage in Ried wegstecken. Zudem gilt es gegen eine Negativserie anzukämpfen, seit dem GAK-Wiederaufstieg gab es in sechs direkten Duellen noch keinen SCRA-Sieg. „Diese Serie wollen wir morgen brechen“, betonte Altach-Trainer Ognjen Zaric. Sein zu Hause sieben Partien unbesiegtes Team habe in den vergangenen Wochen, auch in Ried bis zum Ausschluss, sehr gut agiert. „Das wollen wir auch morgen.“ Der Respekt vor den Grazern ist aber groß. „Sie haben es in den letzten Spielen gut gemacht, kommen sicher mit breiter Brust.“ Zu erwarten sei eine „umkämpfte“ Partie in einem Duell zweier Teams mit „ähnlicher Spielidee“.