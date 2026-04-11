Altach gegen GAK ab 17 Uhr LIVE

26. Spieltag der österreichischen Bundesliga. Altach empfängt den GAK. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Der GAK will seinen Erfolgslauf von drei Siegen en suite fortsetzen. „Wir wollen die Welle so lange wie möglich reiten und schnellstmöglich den Nicht-Abstieg fixieren“, sagte Trainer Ferdinand Feldhofer. Nur ein Punkt fehlt den „Rotjacken“ auf Ried. Stürmer Alexander Hofleitner war während der Woche kränklich, soll laut Feldhofer aber rechtzeitig fit sein, um die Stürmerposition neben Toptorschütze Ramiz Harakate zu bekleiden. Der angeschlagene Kapitän und Sturmtank Daniel Maderner ist fraglich. Bei den Altachern fehlt der gesperrte Stürmer Ousmane Diawara.
Sie müssen die bittere Niederlage in Ried wegstecken. Zudem gilt es gegen eine Negativserie anzukämpfen, seit dem GAK-Wiederaufstieg gab es in sechs direkten Duellen noch keinen SCRA-Sieg. „Diese Serie wollen wir morgen brechen“, betonte Altach-Trainer Ognjen Zaric. Sein zu Hause sieben Partien unbesiegtes Team habe in den vergangenen Wochen, auch in Ried bis zum Ausschluss, sehr gut agiert. „Das wollen wir auch morgen.“ Der Respekt vor den Grazern ist aber groß. „Sie haben es in den letzten Spielen gut gemacht, kommen sicher mit breiter Brust.“ Zu erwarten sei eine „umkämpfte“ Partie in einem Duell zweier Teams mit „ähnlicher Spielidee“.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.