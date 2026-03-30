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„Let‘s Dance“

Victoria Swarovski sorgte für Audrey-Heburn-Vibes

Society International
30.03.2026 09:51
Victoria Swarovski überraschte bei „Let‘s Dance“ am Sonntagabend im Audrey-Hepburn-Style.
Victoria Swarovski überraschte bei „Let‘s Dance“ am Sonntagabend im Audrey-Hepburn-Style.(Bild: Krone KREATIV/APA-Images / Action Press / Simon Pfaff)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Für die Fans von „Let‘s Dance“ hat es dieses Mal gleich eine doppelte Überraschung gegeben. Die Stars wirbelten in der letzten Woche nämlich nicht wie gewohnt am Freitag, sondern am Sonntag übers Parkett. Und für die „Idols Night“ verwandelte sich Moderatorin Victoria Swarovski sogar in Audrey Hepburn.

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Im schwarzen Dress, mit Krönchen in der Hochsteckfrisur und auffälligem Perlenschmuck machte Swarovski eine tolle Figur. Schwarze, lange Handschuhe gaben dem Look zudem einen Hauch von Hollywood-Glamour.

Fans schwärmen von „Audrey“ Swarovski
Auch auf Instagram teilte die 32-Jährige mehrere Bilder, auf denen sie sich als moderne Audrey Hepburn in Szene setzt. 

Victoria Swarovski verzauberte ihre Fans als Audrey Hepburn.
Victoria Swarovski verzauberte ihre Fans als Audrey Hepburn.(Bild: APA-Images / Action Press / Simon Pfaff)

„Audrey Hepburn Vibes zur Idols Night von ,Let‘s Dance‘“, schrieb Swarovski zu den tollen Insta-Bildern. Und fragte ihre Fans: „In welches Idol hättet ihr euch verwandelt?“

Die Fans waren natürlich hin und weg von Victoria „Audrey“ Swarovski. „Steht dir sooo gut“ oder „Wunderschön“ schwärmten diese über den Wow-Look und verschickten zudem zahlreiche Herzchen.

Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie von Victoria Swarovski:

Und SIE ist raus!
Auch die „Let‘s Dance“-Promis verwandelten sich übrigens in ihre Idole. Da gab‘s etwa Auftritte im Freddy-Mercury-Style von Rapper Milano, während sich Ross Anthony als Lady Gaga überraschte und Nadia Benaissa als Whitney Houston für Begeisterung sorgte.

Am Ende reichte es für Model Betty Taube, die sich als Madonna aufs Parkett gewagt hatte, nicht: Für die 31-Jährige endete das „Let‘s Dance“-Abenteuer in Show 4.

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