Victoria Swarovski sorgte für Audrey-Heburn-Vibes

Für die Fans von „Let‘s Dance“ hat es dieses Mal gleich eine doppelte Überraschung gegeben. Die Stars wirbelten in der letzten Woche nämlich nicht wie gewohnt am Freitag, sondern am Sonntag übers Parkett. Und für die „Idols Night“ verwandelte sich Moderatorin Victoria Swarovski sogar in Audrey Hepburn.