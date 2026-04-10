Neues „Pickerl“-System? „Das wäre fahrlässig!“

Leasing ist bequem, kann aber auch gefährlich sein

Eine weitere, grundlegende Frage, die sich viele Lenker stellen: Soll ich mir ein Auto kaufen oder doch leasen? Laut aktueller Statistik sind mittlerweile mehr als 60 Prozent aller in Österreich zugelassener Fahrzeuge so finanziert. „Es ist natürlich eine bequeme Lösung, um an ein neues oder auch gebrauchtes Auto zu kommen. Aber auch da kommt es auf den Einzelfall an. Ich muss mir die Frage stellen: Kann ich die Kosten, die jeden Monat auf mich zukommen, wie auch die regelmäßigen Servicekosten mit meinem Einkommen decken? Dies kann nämlich auch zu einer gefährlichen Finanzfalle werden“, so Oskar Dörfler.