Zum 1. Todestag wieder Absturz-Alarm auf Flugplatz

Die schrecklichen Bilder sind vor allem den Einsatzkräften noch genau in Erinnerung. Am 9. April des Vorjahres stürzte Georg Kienesberger, einer der absoluten Top-Piloten am Flugplatz in Völtendorf, mit seiner Dynamic WT9 600 ab. Er saß im Cockpit des Schleppflugzeugs, als sich das Seil im Geäst verfangen haben dürfte und nicht wie vorgesehen an einer Sollbruchstelle gelöst hatte. Die Maschine stürzte zu Boden und ging in Flammen auf. Die 76-jährige Fliegerlegende verstarb noch am Unfallort.