Ließ verhaktes Schleppseil Flugzeug abstürzen?

Im Falle von Kienesberger war das Seil aber noch am Flugzeug, als er die Bäume überflog, und dürfte sich laut aktuellen Ermittlungen im Geäst verfangen haben, wodurch die Dynamic WT9 600 zu Boden geknallt sein dürfte und in weiterer Folge in Flammen aufging. Erhebungen der Flugunfallkommission sind aber noch nicht abgeschlossen.