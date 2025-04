Flugzeugabsturz in NÖ fordert Todesopfer

Beim Flugplatz in Völtendorf in der Nähe von Ober-Grafendorf soll Mittwochnachmittag ein Kleinflugzeug abgestürzt sein. Ersten Informationen zufolge soll es mindestens ein Todesopfer geben. Dabei soll es sich um den 77-jährigen Piloten handeln. Das Flugzeug habe die Bäume gestreift und sei direkt nach dem Waldgebiet am Boden aufgeschlagen.