Riesige Trauer um verunglückte Piloten-Legende

Er war Tausende Stunden in der Luft, hatte unzählige Starts und Landungen absolviert: Georg Kienesberger zählte zu den absoluten Top-Piloten am Flugplatz in Völtendorf bei St. Pölten. Er war viele Jahre lang hauptberuflich Fluglehrer, rund jeder Zweite hat in Völtendorf von ihm das Fliegen gelernt. Doch nun ist Kienesberger tot. Er kam bei seiner großen Leidenschaft ums Leben.