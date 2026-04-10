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50-Jährige bei Brand auf Bauernhof verletzt

Oberösterreich
10.04.2026 10:15
Aus dem Erdgeschoß schlugen die Flammen.
Aus dem Erdgeschoß schlugen die Flammen.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

In den frühen Freitagmorgenstunden brach auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Wels-Schafwiesen (Oberösterreich) Feuer aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen schon Flammen aus dem Erdgeschoß. Die Hausbewohnerin (50) wurde verletzt, kam mit der Rettung ins Spital.

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Gegen 5 Uhr früh heulten in Wels-Schafwiesen die Sirenen. Zwei Feuerwehren, Rettung und Polizei wurden zu einem Bauernhofbrand alarmiert. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, schlugen schon Flammen aus dem Wohnbereich im Erdgeschoß.

Bewohnerin verletzt
Durch einen raschen Löschangriff konnte verhindert werden, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Eine Bewohnerin (50) war zum Brandzeitpunkt noch im Gebäude, dürfte sich aber selbst ins Freie gerettet haben. Sie kam nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte verletzt ins Spital.

Brandermittlungen im Gange
Für die Löscharbeiten musste auch die Dachkonstruktion teilweise geöffnet werden, um alle Glutnester zu erreichen. Der betroffene Gebäudeteil soll laut ersten Informationen behördlich gesperrt worden sein. Brandermittler der Polizei haben ihre Arbeit aufgenommen, um die Ursache für das Feuer zu klären.

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