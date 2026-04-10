50-Jährige bei Brand auf Bauernhof verletzt

In den frühen Freitagmorgenstunden brach auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Wels-Schafwiesen (Oberösterreich) Feuer aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen schon Flammen aus dem Erdgeschoß. Die Hausbewohnerin (50) wurde verletzt, kam mit der Rettung ins Spital.
Gegen 5 Uhr früh heulten in Wels-Schafwiesen die Sirenen. Zwei Feuerwehren, Rettung und Polizei wurden zu einem Bauernhofbrand alarmiert. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, schlugen schon Flammen aus dem Wohnbereich im Erdgeschoß.
Bewohnerin verletzt
Durch einen raschen Löschangriff konnte verhindert werden, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Eine Bewohnerin (50) war zum Brandzeitpunkt noch im Gebäude, dürfte sich aber selbst ins Freie gerettet haben. Sie kam nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte verletzt ins Spital.
Brandermittlungen im Gange
Für die Löscharbeiten musste auch die Dachkonstruktion teilweise geöffnet werden, um alle Glutnester zu erreichen. Der betroffene Gebäudeteil soll laut ersten Informationen behördlich gesperrt worden sein. Brandermittler der Polizei haben ihre Arbeit aufgenommen, um die Ursache für das Feuer zu klären.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.