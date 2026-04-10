50-Jährige bei Brand auf Bauernhof verletzt

Brandermittlungen im Gange

Für die Löscharbeiten musste auch die Dachkonstruktion teilweise geöffnet werden, um alle Glutnester zu erreichen. Der betroffene Gebäudeteil soll laut ersten Informationen behördlich gesperrt worden sein. Brandermittler der Polizei haben ihre Arbeit aufgenommen, um die Ursache für das Feuer zu klären.