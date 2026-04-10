Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fahndung läuft

„Fußfetischist“ belästigt junge Frauen am Heimweg

Niederösterreich
10.04.2026 09:35
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Die Füße junger Frauen üben auf einen Unbekannten im Bezirk St. Pölten in Niederösterreich offensichtlich eine magische Anziehungskraft aus. Der Mann spricht Opfer meist in der Nähe von Bahnhöfen an und verspricht ihnen „schnelles Geld“, wenn er ihre Füße sehen dürfe. Die Polizei fahndet jetzt mit einem Phantombild nach dem Verdächtigen.

0 Kommentare

Erstmals trat der Unbekannte am 3. März in Traismauer in Erscheinung.  Gegen 18.30 Uhr sprach er eine 15-Jährige auf dem Heimweg vom Bahnhof an, ob er ihre Füße sehen dürfe und er sie nach Hause fahren sollte. Als die Jugendliche ablehnte, packte sie der Mann am Unterarm, um sie zum Mitkommen zu nötigen, ließ dann jedoch von ihr ab. Auf dem weiteren Heimweg verfolgte der Unbekannte die 15-Jährige noch kurzzeitig mit dem Auto, berichtet die Polizei.

Mann will Füße anschauen
Knapp zwei Wochen später, am 18. März, kam es zu einem zweiten aktenkundigen Vorfall. Diesmal wurde eine 17-Jährige im Bereich des Bahnhofes in Herzogenburg von einem Unbekannten angesprochen, der sie fragte, ob sie sich „schnelles Geld verdienen“ wolle – und er wollte ebenfalls die Füße der jungen Frau sehen. Die 17-Jährige konnte den Mann abschütteln und eilte nach Hause.

Vermutlich derselbe Täter 
Die Personenbeschreibungen, welche die beiden Opfer von dem „Fußfetischisten“ abgaben, stimmen weitgehend überein.  Es handelt sich um einen 1,80 bis 1,90 Meter großen Mann mit kurzen braunen Haaren und heller Hautfarbe. Der Verdächtige sprach niederösterreichischen Dialekt. Beim Vorfall in Traismauer trug er eine auffällige, blitzblaue Jacke mit orangefarbenem Reißverschluss und dunkelblaue Jeans.

Die Polizei sucht mit diesem Phantombild nach dem unbekannten Täter, der junge Frauen belästigt.
Die Polizei sucht mit diesem Phantombild nach dem unbekannten Täter, der junge Frauen belästigt.(Bild: sos, LPD NÖ)

Jüngstes Opfer ist erst 14
So beschrieb auch eine 14-Jährige jenen Mann, der sie am 20. März nahe Herzogenburg in Oberndorf in der Ebene gegen 19 Uhr mit den Worten „Möchtest du dir etwas dazuverdienen“ angesprochen hatte. Dabei soll der Unbekannte dem Mädchen auch über den Oberschenkel gestrichen haben.  Der Verdächtige soll mit einem größeren, SUV-ähnlichen schwarzen Fahrzeug mit getönten Scheiben im Fond unterwegs sein.

Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
10.04.2026 09:35
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
HerzogenburgSt. Pölten
Polizei
HeimwegFrauenAuto
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Großbrand in Rio
Dach der Olympischen Radrennbahn in Flammen
„Vorsätzliche Tat“
Journalist bei Drohnenangriff in Gaza getötet
Kanlaon wieder aktiv
Philippinen: Vulkan spuckt 1,2 km hohe Aschwolke
In Deutschland sind die Spritpreise zum ersten Mal seit fast zwei Wochen leicht gesunken. ...
Erstmals seit Wochen
Spritpreise in Deutschland sind leicht gesunken
„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
138.547 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Wirtschaft
Erstem Urlauber-Flughafen geht das Kerosin aus
102.216 mal gelesen
Krone Plus Logo
Eine Ryanair-Maschine im Anflug auf den italienischen Flughafen. Dort gibt es kein Kerosin mehr.
Österreich
Vierfache Mutter (38) hingerichtet: Schock-Motiv
96.649 mal gelesen
Krone Plus Logo
Maria O. ist tot – hingerichtet von ihrem Ehemann, der in U-Haft sitzt und den Ermittlern ein ...
Außenpolitik
USA erwägen Truppenabzug aus vorlauten Staaten
1019 mal kommentiert
US-Soldaten in Deutschland
Wirtschaft
Preise sinken endlich: Aufatmen an der Tankstelle
874 mal kommentiert
Die Österreicher sehen endlich eine Weitergabe der gesunkenen Rohölpreise an der Zapfsäule.
Gericht
Heftige Diskussion um Entschädigung für Lugner
804 mal kommentiert
Simone Lugner geht gegen Hassposter vor. Sie erntet dafür viel Zuspruch – aber auch Kritik.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf