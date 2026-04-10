„Fußfetischist“ belästigt junge Frauen am Heimweg

Erstmals trat der Unbekannte am 3. März in Traismauer in Erscheinung. Gegen 18.30 Uhr sprach er eine 15-Jährige auf dem Heimweg vom Bahnhof an, ob er ihre Füße sehen dürfe und er sie nach Hause fahren sollte. Als die Jugendliche ablehnte, packte sie der Mann am Unterarm, um sie zum Mitkommen zu nötigen, ließ dann jedoch von ihr ab. Auf dem weiteren Heimweg verfolgte der Unbekannte die 15-Jährige noch kurzzeitig mit dem Auto, berichtet die Polizei.