Upper Austria Ladies
Potapova vs. Korpatsch LIVE
The quarterfinals of the Upper Austria Ladies in Linz will feature an all-Austrian matchup! Anastasia Potapova dominated German opponent Tamara Korpatsch 6-2, 6-1 in the round of 16 and will now face Lilli Tagger.
Potapova defeated Germany’s Tamara Korpatsch 6-2, 6-1, setting up the first all-Austrian semifinal matchup at the country’s biggest women’s tournament on Friday (3rd match after 1:00 p.m.). Tagger and Potapova have never played each other before.
The 25-year-old Potapova was ranked No. 21 in the world back in 2023, when she won the tournament in Linz as a Russian; she is currently ranked 97th. She didn’t put a foot wrong against Korpatsch.
“I’m very, very happy to be back in the quarterfinals here,” said Potapova. The match against Tagger will be very special. “It’s incredible and just wonderful that two Austrians are playing in the quarterfinals here in Austria; I’m very proud of us.”
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