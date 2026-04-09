Heute verbreitet trüb und nass

Die Front eines Atlantiktiefs erreicht den Alpenraum und bringt entlang der Nordalpen unbeständiges Wetter. Nachfolgend setzt sich ein Zwischenhoch durch. Kompakte Wolken ziehen durch, dazu setzt im Wald- und Mostviertel am Vormittag Regen ein, oberhalb von 700 bis 900 m fällt Schnee. Am Nachmittag breitet sich der Regen nach Südosten aus und auch im Wiener Becken wird es nass.