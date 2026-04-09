Sterbehilfe oder Mord? Winzer nicht geständig

Er hat ihr das Medikament, das er zuvor zur bewilligten Sterbehilfe aus der Apotheke geholt hatte, aufgelöst, ihr ein Kreuzzeichen auf die Stirn gemacht, ein Bussi gegeben und den Raum verlassen. Dann schlief der 58-Jährige, der hochverschuldet und wegen „Wein-Panscherei“ vorbestraft ist, ein. – So lautet die Version des bekannten steirischen Winzers, der sich seit Donnerstag wegen Mordes verantworten muss.