Mordprozess um bekannten Winzer gestartet

„Die sterbewillige Person muss das Medikament selbst einnehmen“, erläutert die Staatsanwältin. „Unsere Ermittlungen haben ergeben, dass das Opfer am 7. März 2025 keinen Sterbewillen hatte.“ So habe sie sich etwa mehrere Termine für März und April ausgemacht und sich für einen Platz im Pflegeheim interessiert. Auch habe sich die Frau mit ihrer Tochter, die sie einst enterbt hatte, versöhnt. „Da ist der Angeklagte nervös geworden“, so die Anklägerin. Er habe befürchtet, dass sie ihre Tochter wieder zur Erbin mache, ist sie überzeugt. „Er hat sich dann dazu entschlossen, sie in ihrer Villa zu töten und es als Sterbehilfe zu tarnen.“