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Reiche Witwe getötet?

Mordprozess um bekannten Winzer gestartet

Gericht
09.04.2026 10:13
Der Angeklagte im Landesgericht St. Pölten.
Der Angeklagte im Landesgericht St. Pölten.(Bild: Anja Richter, Krone KREATIV)
Porträt von Anja Richter
Von Anja Richter

Ein bekannter Weinbauer soll eine reiche Witwe aus Niederösterreich getötet haben. Laut Staatsanwältin lieferte der 58-jährige Steirer insgesamt neun verschiedene Versionen darüber, was am 7. März 2025 in der Villa der verstorbenen 71-Jährigen passiert sei. Ab heute muss sich der Mann wegen Mordes im Landesgericht St. Pölten verantworten.

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Im Anzug adrett gekleidet und gut gepflegt betritt am Donnerstag der insolvente Weinbauer aus der Steiermark den großen Schwurgerichtssaal im Landesgericht St. Pölten. Man hätte ihm auch abgenommen, Richter oder Anwalt zu sein – wären da nicht die beiden Justizwachebeamten, die ihn begleiteten. Der Mann sitzt in U-Haft, er muss sich vor Geschworenen wegen Mordes und schweren Betrugs verantworten. 

Tödliches Medikament „untergejubelt“?
„Er hat am 7. März 2025 seiner steinreichen Bekannten ein tödliches Medikament, dass man bei Sterbehilfe verwendet, untergejubelt“, so die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. „Er hat ihr vorgegaukelt, dass es ein Magenschutzmittel sei. Das Opfer hat das Medikament eingenommen und ist verstorben.“

Sie berichtet davon, dass der Angeklagte Schulden in Millionenhöhe hatte und wegen gewerbsmäßig schweren Betrugs einschlägig vorbestraft sei, weil er seinen Wein „gepanscht“ hat. „Er hat es nie zu dem Erfolg gebracht, den er gerne gehabt hätte“, sagt die Anklägerin. Deshalb habe er begonnen, sich reichen Frauen anzunähern. So auch dem wohlhabenden Opfer. Die herzkranke Niederösterreicherin habe ihn schließlich als Alleinerben eingesetzt und ihm Liegenschaften geschenkt. 

Die Anwälte Bernhard Lehofer und Michael Dohr verteidigen.
Die Anwälte Bernhard Lehofer und Michael Dohr verteidigen.(Bild: Anja Richter)

Anklägerin: Sterbewunsch revidiert
Die Frau habe nach dem Tod ihres geliebten Hundes am 20. Februar 2025 aufgrund ihrer schweren Erkrankung eine Sterbeverfügung beantragt. Der Angeklagte war offiziell für die Unterstützung bei der Sterbehilfe eingetragen, weshalb er die tödliche Arznei abholen konnte.

„Die sterbewillige Person muss das Medikament selbst einnehmen“, erläutert die Staatsanwältin. „Unsere Ermittlungen haben ergeben, dass das Opfer am 7. März 2025 keinen Sterbewillen hatte.“ So habe sie sich etwa mehrere Termine für März und April ausgemacht und sich für einen Platz im Pflegeheim interessiert. Auch habe sich die Frau mit ihrer Tochter, die sie einst enterbt hatte, versöhnt. „Da ist der Angeklagte nervös geworden“, so die Anklägerin. Er habe befürchtet, dass sie ihre Tochter wieder zur Erbin mache, ist sie überzeugt. „Er hat sich dann dazu entschlossen, sie in ihrer Villa zu töten und es als Sterbehilfe zu tarnen.“

Ein Pfleger der älteren Dame habe sich in dieser Zeit bereits Sorgen um seine Patientin gemacht und daher Beweise gesammelt. „Diese Dokumente bringen uns gute Einblicke in die Dynamik des Tages“, schließt die Staatsanwältin ihren Vortrag.

Die „Krone“ berichtet live von dem Prozess.

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