Gaunern aufgesessen – dann Firmenkonto geplündert

Vom Betrugsopfer zum Täter

Hinter der Tat steckt eine bittere Geschichte: Der frühere Geschäftsführer einer Landesgesellschaft war offenbar auf Betrüger hereingefallen, nachdem er sich durch vermeintliche Werbedeals auf einer Social-Media-Plattform eine „kleine Besserstellung“ erhofft hatte. Zu einer Auszahlung kam es jedoch nie – im Gegenteil: Zunächst verlor er seine privaten Ersparnisse, danach griff der 44-Jährige auch noch zum Geld der Agentur. Innerhalb weniger Wochen überwies er insgesamt 216.000 Euro.