Gaunern aufgesessen – dann Firmenkonto geplündert

Ein vermeintlich lukrativer Nebenverdienst und ein folgenschwerer Griff in die Firmenkasse entwickelten sich für den Geschäftsführer (44) einer Landesgesellschaft zu einem finanziellen und persönlichen Desaster. Am Ende stand er geständig und mit Tränen im Gesicht vor Gericht.
Was als Versuch begann, sein ohnehin gutes Einkommen aufzubessern, endete für den 44-jährigen Tiroler mit dem Verlust seines Jobs, einem Prozess am Innsbrucker Landesgericht und großer Reue. Bereits bei den Fragen zu seiner Person brach der Angeklagte im Gerichtssaal in Tränen aus.
Vom Betrugsopfer zum Täter
Hinter der Tat steckt eine bittere Geschichte: Der frühere Geschäftsführer einer Landesgesellschaft war offenbar auf Betrüger hereingefallen, nachdem er sich durch vermeintliche Werbedeals auf einer Social-Media-Plattform eine „kleine Besserstellung“ erhofft hatte. Zu einer Auszahlung kam es jedoch nie – im Gegenteil: Zunächst verlor er seine privaten Ersparnisse, danach griff der 44-Jährige auch noch zum Geld der Agentur. Innerhalb weniger Wochen überwies er insgesamt 216.000 Euro.
Schaden wieder gutgemacht
„Ich bereue, was ich gemacht habe“, erklärte der Familienvater zerknirscht. Als die Machenschaften aufflogen, reagierte er rasch: Bereits zwei Tage nach Einlangen der Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft wurde der gesamte Schaden – mit großer Unterstützung seiner Familie – vollständig beglichen.
Das bewahrte ihn jedoch nicht vor einer Verurteilung. Das Gericht verhängte eine Strafe von 7500 Euro, davon 5000 Euro unbedingt. Nicht rechtskräftig.
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