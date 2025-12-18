Tiroler Budget im Faktencheck: Wo gespart wird

Sparen, aber möglichst so, dass niemand etwas davon merkt: Die Opposition bezweifelt, dass der Regierung dieses Kunststück gelungen ist. Die „Krone“ untersuchte das Budget auf Reformen.
Keine Strukturreformen, kein Sparen im System, lauteten einige der zahlreichen Kritikpunkte der Opposition im Landtag, die gestern erwartungsgemäß geschlossen gegen das Doppelbudget votierte.
Ziele als Vorsitzender der LH-Konferenz
Sein Ziel sei es, diesen Reformwillen voranzutreiben. Dabei verfolge er einen ganz klaren Ansatz: „Reformen müssen aus Sicht der Bürger, nicht aus dem Blickwinkel von Interessengruppen gedacht werden. Für die Bevölkerung ist nicht entscheidend, wer wofür zuständig ist, sondern dass es echte Fortschritte gibt.“
Bei der Budgeterstellung gibt es unzählige Zurufe von außen. Doch wenn es dann um Maßnahmen geht, wird es plötzlich sehr einsam im Finanzressort.
LH Anton Mattle
Sparen bei Förderungen und Landesunternehmen
Tirol habe in seinem Verantwortungsbereich den Tirol-Konvent gestartet, einen Reformprozess in der Landesverwaltung mit mittlerweile 31 konkreten Verwaltungsvereinfachungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.