Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hohe Sozialausgaben

Tiroler Budget im Faktencheck: Wo gespart wird

Tirol
18.12.2025 18:00
Budgetdebatte im Landtag: Am Ende des zweiten Tages wurde der Voranschlag mit den Stimmen der ...
Budgetdebatte im Landtag: Am Ende des zweiten Tages wurde der Voranschlag mit den Stimmen der Regierung beschlossen.(Bild: Christof Birbaumer)

Sparen, aber möglichst so, dass niemand etwas davon merkt: Die Opposition bezweifelt, dass der Regierung dieses Kunststück gelungen ist. Die „Krone“ untersuchte das Budget auf Reformen. 

0 Kommentare

Keine Strukturreformen, kein Sparen im System, lauteten einige der zahlreichen Kritikpunkte der Opposition im Landtag, die gestern erwartungsgemäß geschlossen gegen das Doppelbudget votierte.

  • Weitreichende Strukturreformen in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Verfassung und Energie sind primär Sache des Bundes. Hier besteht eine Reformpartnerschaft zwischen Bund, Ländern, Städten und Gemeinden. „Dort, wo Veränderungen nötig sind, müssen die Bundesländer die Spitze der Veränderung sein“, sagt LH Anton Mattle, der Anfang nächsten Jahres den Vorsitz in der Landeshauptleute-Konferenz übernimmt.
Die Opposition mit Birgit Obermüller (Neos), Gebi Mair (Grüne), Markus Sint (Fritz) sowie ...
Die Opposition mit Birgit Obermüller (Neos), Gebi Mair (Grüne), Markus Sint (Fritz) sowie Patrick Haslwanter und Markus Abwerzger (FP, v. li.) ließ kein gutes Haar am Budget.(Bild: Johanna Birbaumer)


Ziele als Vorsitzender der LH-Konferenz
Sein Ziel sei es, diesen Reformwillen voranzutreiben. Dabei verfolge er einen ganz klaren Ansatz: „Reformen müssen aus Sicht der Bürger, nicht aus dem Blickwinkel von Interessengruppen gedacht werden. Für die Bevölkerung ist nicht entscheidend, wer wofür zuständig ist, sondern dass es echte Fortschritte gibt.“

Zitat Icon

Bei der Budgeterstellung gibt es unzählige Zurufe von außen. Doch wenn es dann um Maßnahmen geht, wird es plötzlich sehr einsam im Finanzressort.

LH Anton Mattle 

Sparen bei Förderungen und Landesunternehmen
Tirol habe in seinem Verantwortungsbereich den Tirol-Konvent gestartet, einen Reformprozess in der Landesverwaltung mit mittlerweile 31 konkreten Verwaltungsvereinfachungen.

  • Gesetzliche strukturelle Reformen in Tirol wurden beispielsweise bei der Reform der Tiroler Mindestsicherung eingeleitet. Die Kosten der Mindestsicherung tragen das Land Tirol und die Tiroler Gemeinden im Verhältnis 65 zu 35 Prozent. Damit ergeben sich für das Land Tirol Einsparungen in Höhe von rund vier Mio. bzw. rund 2,2 Mio. Euro für die Gemeinden.
  • Personalkosten: Das Land will im kommenden Jahr fast jede zweite Stelle in der Landesverwaltung nicht nachbesetzen, das sind im kommenden Jahr 120 Stellen. Damit soll bis 2027 der Personalstand von vor Covid im Jahr 2019 erreicht werden.
(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
  • Förderungen: Das Gesamtvolumen betrug heuer 344 Millionen Euro, dieses wird im nächsten Jahr auf 331 Millionen reduziert. Von den Einsparungen sind zum Beispiel die Wirtschaftsförderungen, die Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit oder das Repräsentationswesen umfasst. Auch Landesunternehmen sind betroffen: 4 Millionen Euro pro Jahr werden bei der Lebensraum Tirol Holding gespart, 9 Millionen bei der landeseigenen Flüchtlingsbetreuung in den Tiroler Sozialen Diensten (TSD).
Lesen Sie auch:
Der Tiroler Budgetlandtag ist auf zwei Tage angesetzt. 
Tritt Dornauer an?
Bereits Wahlkampftöne in Tiroler Budgetdebatte
17.12.2025
Budgetdebatte in Tirol
1,3 Mrd. Euro Schulden: „Keiner muss sich sorgen!“
17.12.2025
  • Sozialausgaben: Der Verbraucherpreisindex seit 2019 ist um 25,6 % gestiegen, die Sozialausgaben gesamthaft um 45,9 %. Besonders auffällig sind die Kinder- und Jugendhilfe mit 82 % Plus sowie die Behindertenhilfe mit einem Anstieg von über 50 %. Dieser Anstieg sei gebremst worden.
Porträt von Philipp Neuner
Philipp Neuner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
168.779 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
97.556 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Society International
Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt
91.768 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf