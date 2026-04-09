„Verschob“ Spediteur nach Pleite 200.000 Euro?

Wegen angeblicher Insolvenzverschleppung muss sich ein Tiroler Unternehmer vor Gericht verantworten. Laut Anklage soll er rund 200.000 Euro aus der Insolvenzmasse „umgeleitet“ haben. Der 44-Jährige bestreitet die Vorwürfe, sein Steuerberater soll nun für Klarheit sorgen.
Er war einst ein überaus erfolgreicher Speditionsunternehmer mit mehreren Standorten. „Dann kam der Ukraine-Krieg und das Geschäft stagnierte zunehmend“, schilderte der Verteidiger des Kufsteiners am Innsbrucker Landesgericht die wirtschaftliche Abwärtsspirale, die im Jahr 2024 schließlich in der Pleite endete.
Schwere Vorwürfe gegen bankrotten Unternehmer
Laut Anklage soll der 44-Jährige die Insolvenzmasse der Firma jedoch bewusst um rund 200.000 Euro verringert haben. Nichts sei an den Vorwürfen dran, so der Anwalt. „Ich habe kaum jemanden gesehen, der die Geschäfte so gewissenhaft geführt hat.“ Alle Geldflüsse seien intern verbucht und mit dem Steuerberater abgestimmt worden.
Prozess wurde vertagt
Im Prozess konnten die genauen Geldflüsse und rechtlichen Verhältnisse nicht geklärt werden. Richterin Andrea Wegscheider und die Schöffen vertagten daher die Verhandlung, um den Steuerberater als Zeugen zu hören.
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