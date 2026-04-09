„Verschob“ Spediteur nach Pleite 200.000 Euro?

Schwere Vorwürfe gegen bankrotten Unternehmer

Laut Anklage soll der 44-Jährige die Insolvenzmasse der Firma jedoch bewusst um rund 200.000 Euro verringert haben. Nichts sei an den Vorwürfen dran, so der Anwalt. „Ich habe kaum jemanden gesehen, der die Geschäfte so gewissenhaft geführt hat.“ Alle Geldflüsse seien intern verbucht und mit dem Steuerberater abgestimmt worden.