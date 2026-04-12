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Hier im Liveticker:

Köln gegen Werder Bremen 15.30 Uhr LIVE

Deutsche Bundesliga
12.04.2026 05:20
Roman Schmid
Roman Schmid(Bild: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

29. Runde in der deutschen Bundesliga. Köln empfängt Werder Bremen. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Bremen und Köln liegen auf den Plätzen 14 und 15 – mit drei genauer gesagt zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang.

Mit einem Sieg könnte Köln an Werder vorbeiziehen, bei einer Niederlage droht im schlimmsten Fall Rang 16.

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