Austria hat über Trainer Stephan Helm entschieden

Bundesligist Austria Wien hat sich dazu entschieden, den eingeschlagenen Weg mit Stephan Helm als Trainer fortzusetzen. Im Raum steht ein neuer Vertrag mit einer Laufzeit von zwei Jahren.
Schon in den nächsten Tagen – vielleicht sogar noch vor dem 349. Wiener Derby am Sonntag – soll der Deal von den Violetten auch offiziell verkündet werden.
Gegen Rapid wird Helm, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, zum bereits 70. Mal auf der Veilchen-Bank Platz nehmen. Damit können seit Herbert Prohaksa nur Karl Daxbacher und Thorsten Fink auf eine noch längere Amtszeit als Veilchen-Trainer zurückblicken.
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