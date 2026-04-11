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BVB, Leipzig und Co. – ab 15.30 Uhr im Einsatz

Deutsche Bundesliga
11.04.2026 05:16
Dortmunds Marcel Sabitzer
Dortmunds Marcel Sabitzer(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

29. Runde der deutschen Bundesliga. Mit dem sportkrone.at-Konferenzticker sind Sie ab 15.30 Uhr bei vier Partien live dabei – siehe unten.

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Hier der Konferenzticker:

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