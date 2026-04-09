Bauer darf Tierschützer nicht „Terroristen“ nennen

Mächtige Interessen

Der VGT sieht sich nun bestätigt und spricht von einem klaren Signal des Rechtsstaats: Wer Missstände öffentlich macht, dürfe dafür nicht kriminalisiert werden. Weitere strafrechtliche Ermittlungen gegen den Landwirt wurden mittlerweile eingestellt, ob er wegen des Terrorismus-Sagers vor den Obersten Gerichtshof zieht, ist offen. Klar ist aber schon jetzt: Der Fall zeigt, wie erbittert der Kampf um Bilder, Worte und öffentliche Deutungshoheit geworden ist – dort, wo Tierschutz auf mächtige Interessen trifft ...