Schweine-Skandal: Mitarbeiter fristlos entlassen

Wie berichtet, war der Schweinemastskandal – es leben in dem Betrieb im Bezirk Hollabrunn 10.000 Schweine – Dienstagvormittag publik geworden. Sie zeigen neben den abscheulichen Videoszenen auch zahlreiche Fotos schwer kranker und verletzter Borstentiere. Die ersten Aufnahmen waren noch gepixelt, weil Hardegg aber starke Zweifel an der Echtheit und an dem Vorgehen des VGT geäußert hat, legte der VGT neue, nicht mehr unkenntlich gemachte Bilder nach.