Dieser Mann liebt (s)eine Taube

Für die meisten Passanten ist eine verletzte Taube kein Grund, stehen zu bleiben. Für den niederösterreichischen Schlossermeister Michael Bübl schon. Als er im vergangenen Jahr das mit Schmerzen kämpfende Tier auf einer Straße liegen sah, zögerte er nicht lange. „Viele Menschen gingen einfach vorbei, einer trat die Taube sogar zur Seite. Egal, ob es ein Regenwurm, ein Hirsch, eine Kuh oder eine Taube ist – es ist ein Lebewesen. Das muss man retten – auch wenn es einem graust. Es hat Schmerzen“, sagt Bübl.