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Nach Absturz gerettet

Dieser Mann liebt (s)eine Taube

Niederösterreich
11.04.2026 17:00

Es ist eine Geschichte über Liebe und Dankbarkeit: Als der Schlosser Michael Bübl eine verletzte Taube am Straßenrand fand, zögerte er nicht und nahm sie mit. Im Genesungsprozess entstand eine tiefe Verbundenheit. Heute ist Taube Dorothea ein ungewöhnliches, aber fixes Familienmitglied.

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Für die meisten Passanten ist eine verletzte Taube kein Grund, stehen zu bleiben. Für den niederösterreichischen Schlossermeister Michael Bübl schon. Als er im vergangenen Jahr das mit Schmerzen kämpfende Tier auf einer Straße liegen sah, zögerte er nicht lange. „Viele Menschen gingen einfach vorbei, einer trat die Taube sogar zur Seite. Egal, ob es ein Regenwurm, ein Hirsch, eine Kuh oder eine Taube ist – es ist ein Lebewesen. Das muss man retten – auch wenn es einem graust. Es hat Schmerzen“, sagt Bübl.

Bübl rettete „Dorothea“ vom Straßenrand.
Bübl rettete „Dorothea“ vom Straßenrand.(Bild: krone.tv)

Niederösterreicher rettete Taube vor dem Tod
Er nahm die Taube mit zu sich nach Hause. „Die erste Nacht war kritisch. Kaum Bewegung, nur gelegentlich vorsichtiges Öffnen der Flügel – ein Zeichen, dass noch Leben in ihr steckte“, erinnert sich der Retter. Mit viel Mühe und Liebe pflegte er die Taube, die er Dorothea taufte, wieder gesund. Und Dorothea dankte es ihm damit, dass sie ihm nicht mehr von der Seite wich.

Taube sei „zärtlich und herzlich“
„Dorothea ist die größte Liebe meines Lebens“, sagt Michael Bübl, um zu ergänzen: „Von den Viechern.“ Er habe in der Vergangenheit auch schon andere Tiere gerettet, aber keines war bisher so zärtlich und herzig wie seine Taube. Sie fordere sogar Streicheleinheiten ein. „Wenn ich rausgehe, kommt sie mir nach. Dann muss ich sie unter dem Flügel streicheln.“

Schlosser Michael Bübl spricht mit krone.tv über seine Liebe zu Taube Dorothea.
Schlosser Michael Bübl spricht mit krone.tv über seine Liebe zu Taube Dorothea.(Bild: krone.tv, Katia Wagner)

Taube dürfte bei Wettkampf in Niederösterreich abgestürzt sein
Ein kleiner Ring am Bein der Taube deutete darauf hin, dass sie kein gewöhnliches Stadttier ist. Tatsächlich stellte sich heraus: Dorothea ist eine Brieftaube, die an einem Wettbewerb von Ungarn Richtung Deutschland teilgenommen hatte und in Ernstbrunn abstürzte. Da das Tier durch den verpatzten Sieg wahrscheinlich für den Züchter uninteressant geworden ist, meldete sich der aber bisher nicht.

Dorothea muss nachts vor Kater in Schutzhaft
Dorothea ist übrigens womöglich ein Tauberich. Das Geschlecht ist bei Tauben allerdings nicht leicht feststellbar. „Manchmal ist er kampfeslustig mir gegenüber, weil er glaubt, ich nehme ihm die Frauen weg“, lacht Bübl. Mit der Hauskatze würde er sich gut verstehen, jedenfalls tagsüber. „Nachts kommt Dorothea in Schutzhaft, weil ich Kater Gustl nicht über den Weg traue“, sagt er.

Den Niederösterreicher und Taube Dorothea verbindet eine tiefe Freundschaft.
Den Niederösterreicher und Taube Dorothea verbindet eine tiefe Freundschaft.(Bild: krone.tv, Katia Wagner)

Was der Schlosser über Tauben gelernt hat
Bübl möchte den Menschen mit seiner Geschichte auch die Angst vor Tauben nehmen, „Das sind wunderbare Wesen. Sie sind zärtlich. Sie sind sauber. Sie können tausende Kilometer fliegen. Und sie sind ein Symbol des Friedens“, erklärt er. „Selbst wenn Tauben zum Beispiel in den USA oder Russland an der Macht wären – es könnte nicht schlechter werden“, sagt der Niederösterreicher abschließend.

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