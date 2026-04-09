Simeone sauer! Barca-Fans attackieren Atletico-Bus

Für die Spieler von Atletico Madrid ging es am Mittwochabend nach dem 2:0-Erfolg in der Champions League gegen den FC Barcelona mit einem demolierten Bus nach Hause. Fans der Katalanen hatten die Fenster des Fahrzeugs noch vor Anpfiff der Partie mit Gegenständen beworfen. Diego Simeone ist stinksauer ...
Videos auf X und Co. zeigen zerbrochene Fensterscheiben, spanischen Medien zufolge sei der Bus auf der Anfahrt zum Camp Nou von gegnerischen Fans attackiert worden.
„Die Gesellschaft ist immer noch dieselbe. Wir können sie nicht verbessern. Das ist kein Einzelfall, so läuft es normalerweise ab, wenn wir nach Barcelona kommen“, ärgerte sich Atletico-Trainer Simeone.
Mit Polster ins Rückspiel
Die perfekte Antwort zeigten die „Rojiblancos“ auf dem Rasen. Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen die Katalanen setzten sich die Madrilenen in Überzahl mit 2:0 durch und können kommenden Dienstag im Rückspiel zu Hause den Sack zumachen.
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