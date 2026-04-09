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„Kein Einzelfall“

Simeone sauer! Barca-Fans attackieren Atletico-Bus

Champions League
09.04.2026 06:08
Die Fans der Katalanen ließen ihren Frust unter anderem an Atleticos Mannschaftsbus aus.
Die Fans der Katalanen ließen ihren Frust unter anderem an Atleticos Mannschaftsbus aus.(Bild: AFP/APA/Josep LAGO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Für die Spieler von Atletico Madrid ging es am Mittwochabend nach dem 2:0-Erfolg in der Champions League gegen den FC Barcelona mit einem demolierten Bus nach Hause. Fans der Katalanen hatten die Fenster des Fahrzeugs noch vor Anpfiff der Partie mit Gegenständen beworfen. Diego Simeone ist stinksauer ...

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Videos auf X und Co. zeigen zerbrochene Fensterscheiben, spanischen Medien zufolge sei der Bus auf der Anfahrt zum Camp Nou von gegnerischen Fans attackiert worden. 

„Die Gesellschaft ist immer noch dieselbe. Wir können sie nicht verbessern. Das ist kein Einzelfall, so läuft es normalerweise ab, wenn wir nach Barcelona kommen“, ärgerte sich Atletico-Trainer Simeone.

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