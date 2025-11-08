Finanzpolizei nahm Almhütten ins Visier

Auch steuerliche Missstände aufgedeckt

Neben diesen Verstößen gegen sozial- und arbeitsrechtliche Bestimmungen wurden auch jeweils eine Anzeige nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz sowie wegen unbefugter Gewerbeausübung erstattet. Auch aus steuerlicher Sicht gab es grobe Missstände: So stellten drei Almhütten keine Belege aus, in einem Fall war überhaupt keine Registrierkasse vorhanden – hier folgt eine entsprechende Mitteilung an das Finanzamt zur weiteren Prüfung.