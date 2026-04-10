Der GAK ist im Ländle „nicht auf Urlaubsreise!“

Am Samstag geht es für den GAK im unteren Play-off bei Altach weiter. Die „Rotjacken“ könnten ihre Serie von drei Siegen auf vier ausbauen. Die Statistik spricht jedenfalls dafür, dass die Truppe von Trainer Ferdl Feldhofer zumindest einen Punkt mit nach Hause nimmt. Zuletzt bekam er für die rote Spielweise viel Lob.